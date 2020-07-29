В Улан-Удэ без холодной воды останутся жители Ключевской

Отключение запланировано на 6 августа



В следующий четверг, 6 августа на улице Ключевская в Улан-Удэ отключат холодную воду. Воды не будет с 9 утра до 19 вечера.



Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети, сообщили в МУП «Водоканал».



Под отключение попадут следующие жилые дома по улице Ключевская: 15, 17а, 19, 23, 25, 29, 31, 31а, 33, 35, 37а, 45, 45а, 47, 49, 53, 55б, 55в, 55г, 57. Кроме того, без воды останутся учреждения и организации, в том числе детсад «Росинка», ВСГУТУ, отделение «Почты России», поликлиника МВД и другие.



Подвоз воды будет организован.

