Отключение запланировано на 6 августа
В следующий четверг, 6 августа на улице Ключевская в Улан-Удэ отключат холодную воду. Воды не будет с 9 утра до 19 вечера.
Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети, сообщили в МУП «Водоканал».
Под отключение попадут следующие жилые дома по улице Ключевская: 15, 17а, 19, 23, 25, 29, 31, 31а, 33, 35, 37а, 45, 45а, 47, 49, 53, 55б, 55в, 55г, 57. Кроме того, без воды останутся учреждения и организации, в том числе детсад «Росинка», ВСГУТУ, отделение «Почты России», поликлиника МВД и другие.
Подвоз воды будет организован.
В Улан-Удэ без холодной воды останутся жители Ключевской
Общество, Фото:
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