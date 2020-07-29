Вокруг воинских частей в Бурятии выкапывают противопожарные рвы

В состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военных



В соединениях и воинских частях Бурятии принимаются комплексные меры в особый пожароопасный период. Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоёмов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.



Пожарные команды и расчёты находятся в состоянии к готовности немедленному применению, в том числе при необходимости к оказанию помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.



Всего в состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники. В том числе и тяжёлая гусеничная техника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





