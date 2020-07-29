В состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военных
В соединениях и воинских частях Бурятии принимаются комплексные меры в особый пожароопасный период. Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоёмов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.
Пожарные команды и расчёты находятся в состоянии к готовности немедленному применению, в том числе при необходимости к оказанию помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.
Всего в состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники. В том числе и тяжёлая гусеничная техника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Вокруг воинских частей в Бурятии выкапывают противопожарные рвы
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