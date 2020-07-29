Новый егерский кордон построили в забайкальском заказнике

Общество, Фото: ГКУ «Дирекции особо охраняемых природных территорий»

Заказник «Джилинский» был создан два года назад



В заказнике «Джилинский» на территории Улётовского района Забайкальского края построен новый егерский кордон. Он установлен для защиты заказника от незаконного использования, а также для наблюдения за флорой и фауной леса, сообщили в минприроды Забайкальского края.



- Это второй кордон, расположенный на территории недавно созданного заказника. Он оборудован всем необходимым для проживания и работы инспекторов, в том числе спутниковой связью, солнечными батареями и системой видеонаблюдения (фотоловушки), – рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.



На территории заказника беспрепятственно разрешена рыбная ловля (в соответствии с правилами рыболовства), сбор грибов и ягод гражданам для собственных нужд.



Заказник создан в 2018 году на территории Улётовского района. Его общая площадь составляет более 111 тысяч гектаров.

