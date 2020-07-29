Заказник «Джилинский» был создан два года назад
В заказнике «Джилинский» на территории Улётовского района Забайкальского края построен новый егерский кордон. Он установлен для защиты заказника от незаконного использования, а также для наблюдения за флорой и фауной леса, сообщили в минприроды Забайкальского края.
- Это второй кордон, расположенный на территории недавно созданного заказника. Он оборудован всем необходимым для проживания и работы инспекторов, в том числе спутниковой связью, солнечными батареями и системой видеонаблюдения (фотоловушки), – рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.
На территории заказника беспрепятственно разрешена рыбная ловля (в соответствии с правилами рыболовства), сбор грибов и ягод гражданам для собственных нужд.
Заказник создан в 2018 году на территории Улётовского района. Его общая площадь составляет более 111 тысяч гектаров.
Новый егерский кордон построили в забайкальском заказнике
Общество, Фото:
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