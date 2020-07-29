В Забайкалье начали работать кинотеатры, кафе и рестораны

С 29 июля регион вышел на третий этап снятия ограничительных мер



29 июля в Забайкальском крае все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате. Соответствующее постановление было подписано губернатором края Александром Осиповым.



Зампред правительства региона Александр Бардалеев ранее рекомендовал открыть пляжи, общепит, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, театры и концертные организации, библиотеки и читальные залы. Исходя из динамики заболеваемости, предложение поддержала главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.



- Сегодня мы можем объявить о том, что все предприятия бизнеса возвращаются к обычному ритму, а это главное, что было нужно предпринимателям, – рассказал Александр Бардалеев. – Есть хорошие новости и для родителей – садики снова распахнут свои двери. Однако требования остаются прежними для всех. Обязательны дистанция в 1,5 метра, уведомление о возобновлении деятельности в органы Роспотребнадзора и министерство экономического развития края, соблюдение всех санитарных требований в условиях пандемии.



В ведомстве отметили, что в зале кинотеатра также будут соблюдать дистанцию в 1 метр между зрителями. Рядом смогут сидеть только члены одной семьи.



Запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также организация массовых культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий.



Согласно постановлению все предприятия общественного питания могут вновь открыть свои двери при соблюдении необходимых для этого условий. При этом между посетителями заведений необходимо обеспечить социальную дистанцию и установить перегородки между столиками (либо разместить столы на 1,5-2 метра друг от друга).



В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.



