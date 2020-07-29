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В Забайкалье международный кинофестиваль перенесли на 2021 год

В Забайкалье международный кинофестиваль перенесли на 2021 год
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Он состоится в Чите следующей весной, в конце мая

В Чите оргкомитет Забайкальского международного кинофестиваля заявил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой даты проведения девятого по счёту кинематографического мероприятия переносятся на 2021 год.

- Безопасное проведение кинофестиваля – одна из главных задач организаторов в сегодняшних реалиях. Однако обстановка в стране и в мире всё ещё остаётся напряжённой, а в связи с ограничением международных перелётов становится невозможным пригласить именитых иностранных гостей, из-за чего пострадает программа фестиваля. Мы вынуждены сообщить о переносе даты события: IX Забайкальский международный кинофестиваль пройдёт в Чите в привычные сроки в конце мая 2021 года, – рассказали в пресс-службе кинофестиваля.

По информации пресс-службы министерства культуры Забайкальского края, организаторы надеются, что в 2021 году Чита будет готова вновь принять гостей – звёзд кинематографа, стать эпицентром культурной и кинематографической жизни Забайкальского края и всей страны.

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