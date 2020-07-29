Названы любимые у жителей Бурятии цвета автомобилей

Меньше всего в Бурятии коричневых и фиолетовых автомобилей



Автомобильный сайт Дром решил выяснить, машины какого цвета популярнее всего в России. Была проанализирована собственная база из более 2,6 млн объявлений за 2019 год.



В Бурятии больше всего автомобилей серого или серебристого цвета –36%. Вторым по популярности у автомобилистов стал белый цвет. В него окрашены 26% машин от общего числа в базе по Бурятии. За ним следует чёрный – 13%. Таким образом на эти три цвета приходится 78% рынка.



По республике ездит 9% синих и голубых автомобилей, 5% выкрашены в красную гамму (красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю зелёного цвета приходится 5%, жёлтого чуть меньше – 4%, коричневых и фиолетовых авто не более 1%.



- Выбор автомобилистов в пользу серых и серебристых оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной принадлежности, в отличии, например, от розового, и при продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, без отдельных затрат на покраску детали», – поделился аналитик Дрома Игорь Олейников.



В целом по стране данные следующие: машин серого цвета — 30%, белого — 23%, черного 18%, синего – 10%, красного – 6,5%, зелёного 4,5%, желтого – 4%, коричневого – 3%. Интересно, что по сравнению с аналогичным исследованием Дрома в 2016 года красных автомобилей стало почти в два раза больше – 6,5% против 3,7%. Впрочем, лидеры остались прежние.



Больше всего чёрных автомобилей ездит на Чукотке, в Чеченской республике и Ингушетии. Предпочтение белому отдают в Ставропольском крае – 34% и Амурской области – 32%. Чаще, чем в среднем по стране, синие и голубые транспортные средства встречаются в Калининградской области, а яркие красные машины в Новгородской области.



В Москве распределение цветов выглядит так: белых автомобилей – 25%, черных – 24%, серых – 22%, синих – 10%, красный и коричневый набрали каждый по 6%, желтых – 3,5%, фиолетовых и зеленых машин суммарно менее 3%.

