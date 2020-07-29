В Бурятии победивший коронавирус ветеран БАМа пожертвует деньги медикам

Ветеран БАМа назвал труд медицинского персонала ковидного госпиталя «титаническим»
Минздрав Бурятии опубликовал письмо ветерана БАМа, почётного гражданина Северобайкальска Виктора Александровича Никулинских. Он более двух недель проходил лечение от коронавируса в ковидном госпитале на улице Солнечная в Улан-Удэ.
Виктор Александрович направил письмо с благодарностью в адрес медработников госпиталя.
«Находясь на лечении в госпитале на Солнечной, благодаря высокому профессионализму врачей под руководством Баира Санжиевича Хабинова, особенно лечащего врача Оксаны Александровны Намжилон, имея множество заболеваний (сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца) они в течение двух недель вылечили меня от коронавируса. Медицинские сестры, санитарки, несмотря на труднейшие условия, всегда вовремя ставили капельницы, уколы, давали препараты. Их доброжелательное отношение к больным также способствовали выздоровлению. Особенно отмечаю за заботливое, доброе, ласковое отношение к больным врача пульмонолога Оксаны Александровны Намжилон», - отмечает ветеран БАМа.
Виктор Никулинских счёл, что «за титанический труд медицинского персонала четвёртого этажа госпиталя на Солнечной их необходимо поощрить». Он принял решение перечислить 50 тысяч рублей в знак благодарности и для поощрения врача Оксаны Намжилон и медсестёр.
«Желаю успехов здоровья, удачи и благодарю всех медицинских работников», - добавил в своём письме Виктор Александрович.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ коронавирус победила 85-летняя бабушка, в годы войны пережившая блокаду Ленинграда.
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