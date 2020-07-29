Мероприятие пройдёт без предварительной записи
Прокуратура Бурятии проведёт приём граждан по вопросам отказов в принятии сообщений о преступлениях, в том числе по устным заявлениям, адресованным участковым уполномоченным полиции и другим представителям правоохранительных органов Железнодорожного района Улан-Удэ.
Приём пройдёт без предварительной записи в здании прокуратуры Железнодорожного района по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 9 «б».
Приём будет длиться два дня: 30 июля 2020 года с 14 до 18 часов; и 31 июля с 10 до 18 часов.
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан
Общество, Фото:
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