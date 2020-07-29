Добиться положенных выплат помогла прокуратура
В прокуратуру обратились работники Закаменской центральной районной больницы. Они заявили о том, что не получили положенные выплаты за работу в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Установлено, что четыре водителя и семь фельдшеров скорой медицинской помощи центральной районной больницы выезжали к местным жителям из числа контактных лиц для оказания медицинской помощи.
Стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением правительства России медицинским работникам не были произведены.
Главному врачу Закаменской центральной районной больницы внесено представление. После прокурорского вмешательства работники скорой медицинской помощи получили выплаты.
В Бурятии работников «скорой» обделили с «ковидными» выплатами
Общество, Фото:
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