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В Бурятии работников «скорой» обделили с «ковидными» выплатами

В Бурятии работников «скорой» обделили с «ковидными» выплатами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добиться положенных выплат помогла прокуратура

В прокуратуру обратились работники Закаменской центральной районной больницы. Они заявили о том, что не получили положенные выплаты за работу в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Установлено, что четыре водителя и семь фельдшеров скорой медицинской помощи центральной районной больницы выезжали к местным жителям из числа контактных лиц для оказания медицинской помощи.

Стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением правительства России медицинским работникам не были произведены.

Главному врачу Закаменской центральной районной больницы внесено представление. После прокурорского вмешательства работники скорой медицинской помощи получили выплаты.
прокуратура скорая помощь
 
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