Водителей севера Бурятии призвали уступать дорогу пешеходам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Профилактическое мероприятие «Пешеход» прошло в Северобайкальске



В Северобайкальске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда автоинспекторы напомнили водителям о требовании уступать дорогу пешим участникам дорожного движения, которые переходят проезжую часть по «зебре».



Полицейские разъяснили меры административной ответственности за невыполнение этого правила.



С начала года на дорогах Северобайкальского района произошло три наезда на пешеходов, 28 водителей привлечены к административной ответственности за непредставление преимущества пешеходу.



В ходе профилактического рейда автоинспекторы призвали пеших участников дорожного движения переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что транспортное средство остановилось и пропускает их.



Также сотрудники ГИБДД обратились к взрослым и детям с просьбой носить световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы в пасмурную погоду или в вечернее время водитель издалека мог заметить пешехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

