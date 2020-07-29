Профилактическое мероприятие «Пешеход» прошло в Северобайкальске
В Северобайкальске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда автоинспекторы напомнили водителям о требовании уступать дорогу пешим участникам дорожного движения, которые переходят проезжую часть по «зебре».
Полицейские разъяснили меры административной ответственности за невыполнение этого правила.
С начала года на дорогах Северобайкальского района произошло три наезда на пешеходов, 28 водителей привлечены к административной ответственности за непредставление преимущества пешеходу.
В ходе профилактического рейда автоинспекторы призвали пеших участников дорожного движения переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что транспортное средство остановилось и пропускает их.
Также сотрудники ГИБДД обратились к взрослым и детям с просьбой носить световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы в пасмурную погоду или в вечернее время водитель издалека мог заметить пешехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водителей севера Бурятии призвали уступать дорогу пешеходам
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