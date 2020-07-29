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Водителей севера Бурятии призвали уступать дорогу пешеходам

Водителей севера Бурятии призвали уступать дорогу пешеходам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Профилактическое мероприятие «Пешеход» прошло в Северобайкальске

В Северобайкальске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда автоинспекторы напомнили водителям о требовании уступать дорогу пешим участникам дорожного движения, которые переходят проезжую часть по «зебре».

Полицейские разъяснили меры административной ответственности за невыполнение этого правила.

С начала года на дорогах Северобайкальского района произошло три наезда на пешеходов, 28 водителей привлечены к административной ответственности за непредставление преимущества пешеходу.

В ходе профилактического рейда автоинспекторы призвали пеших участников дорожного движения переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что транспортное средство остановилось и пропускает их.

Также сотрудники ГИБДД обратились к взрослым и детям с просьбой носить световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы в пасмурную погоду или в вечернее время водитель издалека мог заметить пешехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД
 
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