Дети также получили игрушки
Сегодня, 28 июля, пожарные помогли Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», который находится в селе Оёр Джидинского района Бурятии.
Начальник 9-го Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Александр Сычев оказал помощь в приобретении стройматериала для постройки бани. Коллектив отряда не остался в стороне и передал игрушки для воспитанников центра.
- После передачи стройматериалов и вещей пожарные напомнили воспитателям и детям о правилах пожарной безопасности и номере «101», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные подарили стройматериалы детдому
Общество, Фото:
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