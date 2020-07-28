В Бурятии пожарные подарили стройматериалы детдому

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

Дети также получили игрушки



Сегодня, 28 июля, пожарные помогли Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», который находится в селе Оёр Джидинского района Бурятии.



Начальник 9-го Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Александр Сычев оказал помощь в приобретении стройматериала для постройки бани. Коллектив отряда не остался в стороне и передал игрушки для воспитанников центра.



- После передачи стройматериалов и вещей пожарные напомнили воспитателям и детям о правилах пожарной безопасности и номере «101», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

