В Бурятии военные отразили налёт «вражеского» беспилотника

Они перехватили сигнал и посадили беспилотник



В Бурятии военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения отработали защиту объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов условного противника. Военные перехватили управление и принудительно посадили беспилотник.



Экипажи современного комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» обнаружили и проанализированы сигналы источников радиоизлучений, исходящие от беспилотника. Так его заблокировали и захватили, прикрыв свои командные пункты от разведки «противника».



Всего в специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

