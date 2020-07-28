В Бурятии военные отразили налёт «вражеского» беспилотника

Они перехватили сигнал и посадили беспилотник
В Бурятии военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения отработали защиту объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов условного противника. Военные перехватили управление и принудительно посадили беспилотник.
Экипажи современного комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» обнаружили и проанализированы сигналы источников радиоизлучений, исходящие от беспилотника. Так его заблокировали и захватили, прикрыв свои командные пункты от разведки «противника».
Всего в специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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