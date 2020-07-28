Мэрия: 72% улан-удэнцев обеспечены качественной водой

В мэрии заявили о перевыполнении плана по проекту «Чистая вода»



Минстрой Бурятии в 2019 году перевыполнил плановый показатель федерального проекта «Чистая вода» по обеспечению качественной питьевой водой жителей республики.



В Улан-Удэ плановый показатель перевыполнен на 6%, сообщили в комитете городского хозяйства.



- На сегодня почти 72% городских жителей обеспечены качественной водой. По плану, в 2019 году необходимо было обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения 65,7% жителей Улан-Удэ, далее с каждым годом этот процент увеличивается: в 2020-м – 66,1%, в 2021- 66,7, в 2022 – 67,7, в 2023 – 68,21 и в 2024 – 70,2. Таким образом, минстрой Бурятии перевыполнил плановый показатель 2024-го года, - отметили в комитете.



Программа «Чистая вода» рассчитана до 2024 года. С её помощью население обещают обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.



В 2019 году завершилось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан-Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по ул. Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, переулок Герцена и в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Таким образом более 7 тысяч жителей были обеспечены чистой питьевой водой. Общая сумма затрат в 2019 году составила более 153 млн. рублей.



В августе начнётся строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Системы централизованного водоснабжения будет построена для микрорайонов:108,102,113,115,116,117,118,119,120, 21,122а,123,124,124а,125, 126,127,128, 130,130а. Таким образом, в 2021 году чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено более 20 тысяч жителей.

