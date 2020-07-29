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В Улан-Удэ сегодня обещают жару

В Улан-Удэ сегодня обещают жару
Общество,  Фото:pixabay.com
Осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июля по республике местами кратковременные дожди, утром местами туманы, днём местами грозы. Ветер восточный 4-9, днём при грозах до 15 м/с. Температура днём +27+32, местами 19-24 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +28+30 тепла.
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