Осадков в столице Бурятии не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июля по республике местами кратковременные дожди, утром местами туманы, днём местами грозы. Ветер восточный 4-9, днём при грозах до 15 м/с. Температура днём +27+32, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +28+30 тепла.
В Улан-Удэ сегодня обещают жару
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Общество, 29.07.2020
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