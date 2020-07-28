В Бурятии юные исследователи изучают сеянцы сосны

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Ребята представят свои работы на лесной конкурс «Подрост»



В Бурятии юные лесоводы исследуют сеянцы в теплице, анализируя эффективность выращивания сосны обыкновенной с открытой и закрытой корневой системы в тепличных условиях. Ежедневно ребята анализируют влажность воздуха и температурный режим в теплице, а также замеряют рост сеянцев.



- Я веду тетрадочку, в которой записываю все показатели: влажность, температуру, а также сколько раз были политы сеянцы за день. Сейчас сеянцам всего несколько месяцев, но по росту они уже как двухлетние, - поделилась юный лесовод Аяна.



Следующим этапом ребята планируют проанализировать приживаемость тепличных сеянцев в сравнении с сеянцами, которые были выращены в питомниках.



- Ребята расспросили нас обо всем: как строили теплицу, какие семена были высеяны, какой грунт, и удобрения были использованы, сколько сеянцев выращиваем в теплице. Думаю, для исследовательской работы это очень интересное направление, также ребята смогут лучше узнать процесс выращивания посадочного материала, - поделилась инженер по лесовосстановлению «Лесресурс» Наталья Баклашкина.



Пока что ребята только готовят исследовательские работы, чтобы представить их на всероссийский лесной конкурс «Подрост». В планах юных лесоводов – не только участвовать в посадках сеянцев уже этой осенью на погибших от пожаров территориях и следить за их ростом, но и ухаживать за саженцами, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

