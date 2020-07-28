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На Ольхоне построили экотропу протяжённостью 750 метров

На Ольхоне построили экотропу протяжённостью 750 метров
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»
Она располагается на барханах Сарайского пляжа

На Сарайском пляже, расположенном на острове Ольхон, завершён первый этап работ по обустройству. Сегодня он готов принять гостей: по барханам и лесу, тянется деревянный настил экологической тропы протяжённостью 750 метров. Воспользоваться им могут в том числе люди с ограниченными возможностями. А вот велосипедистам здесь придётся спешиться: конструкция для поездок «с ветерком», не предусмотрена.

- Для удобства гостей созданы смотровые площадки и информационные стенды, обеденная зона и туалет. Всё это ради того, чтобы туристы могли почувствовать единение с природой без вреда для неё, – сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Вытряхивать песок из обуви больше не нужно. Корни растений не вытаптываются. И в то же время все достоинства этой территории – как на ладони! А если хочется спуститься к воде, то это не возбраняется. Но по-прежнему действует запрет на установку палаток и парковку автомобилей: выполнение этих условий – залог сохранения первозданного вида пляжа и жизни его обитателей, среди которых есть экземпляры из Красной книги.

- Непосредственно работы по обустройству Сарайского пляжа начались в мае 2020 года. Установленные законом сроки по реализации проекта были выдержаны. Важно было всё: и качество исполнения конструкций, и информация для стендов. Например, составлением обзора флоры занимались Гала Сибирякова, сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и Любовь Касьянова, доктор биологических наук. Любая деталь в проекте «Сарайский пляж» — о том, чтобы обеспечить гостям комфорт и максимум полезных фактов и впечатлений, а самой территории – сохранность существующего природного разнообразия, — комментирует открытие объекта Денис Банщиков, руководитель отдела развития «Заповедного Прибайкалья».
Ольхон Иркутская область пляж национальный парк Байкал
 
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