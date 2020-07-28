Разговор вёлся о строительстве социальных объектов, передачи инженерных сетей и автодорог, а также о ликвидации проезда транспорта через жилые дворы
Комплексное развитие Академгородка обсудили на рабочей встрече администрации Иркутска с советом директоров академических учреждений Иркутской области. В заседании приняли участие глава города Руслан Болотов; академик РАН, директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков; директор Иркутского научного центра СО РАН Константин Апарцин, представители научного сообщества, мэрии города.
- Комплексное развитие Академгородка – важная задача для областного центра. Сегодня необходимо выработать чёткий план, который будет основан на аргументированных расчётах и научных выводах, – отметил Руслан Болотов. – Да, проблем на территории микрорайона немало. И их можно решить, объединив усилия – администрации города, научного сообщества, жителей Академгородка.
На встрече определили перечень первоочередных задач, в частности, обсудили строительство необходимых социальных объектов на территории микрорайона. Уже в августе будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство блока начальных классов школы №19 по улице Мелентьева, а также возможность возведения дополнительного корпуса здания лицея ИГУ.
Также была рассмотрена возможность передачи в муниципальную собственность инженерных сетей и автомобильных дорог общегородского назначения, находящихся на территории микрорайона. Кроме этого, были обсуждены вопросы ограничения и перераспределения потока транзитного транспорта в обход Академгородка для ликвидации проезда автотранспорта через жилые дворы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске обсудили комплексное развитие Академгородка
Общество, Фото:
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