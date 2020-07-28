Военнослужащие проведут две недели на полевом выходе
Военнослужащие соединения управления в Бурятии приступили к полевому лагерному сбору. В учениях принимает участие около 300 военнослужащих. Будет задействовано порядка 100 единиц военной техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов связи на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал» повышенной проходимости.
За две недели военнослужащие выполнят нормативы по развёртыванию - свёртыванию и перемещению полевых узлов связи, а также автоматизированных систем управления в звене рота-батальон-соединение.
Основная цель полевого выхода – совершенствование практических навыков организации боевой подготовки командного состава, а также отработка действий каждого военнослужащего на вверенной ему технике, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Связисты в Бурятии отправились в поля
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