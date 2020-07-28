В Бурятии впервые пройдёт симпозиум деревянной скульптуры

Приём заявок начался 27 июля



Возможно ли соединить старинные легенды, экологичный материал и современные тренды в одном произведении искусства? Кураторы проекта «Генезис» уверены, что это возможно даже в условиях напряжённой эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



- Симпозиум деревянной скульптуры «Генезис» пройдёт в Бурятии впервые. Однако мы планируем проводить это мероприятие на постоянной основе. Это позволит не только привлечь внимание общественности к проблемам искусства, но и сформировать туристический интерес к нашему региону, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Название симпозиума не случайно получилось таким.



- Генезис - происхождение, рождение чего-то нового. Для нас это попытка создания произведений современного искусства. Очень важно, что в этом слове есть и такая важная составляющая, как «ген». Мы закладываем сюда следующий смысл - имеющий отношение к роду, истории, традициям, - говорит один из кураторов проекта Надежда Абзаева.



Прежде всего, проект создан для соединения современного и традиционного искусства. Организаторы проекта хотят показать, что современное искусство может основываться на старых традициях.



Часто мастера, которые в своей работе используют традиционные техники, не понимают современное искусство. При этом некоторые современные художники так же испытывают дефицит информации о традиционном искусстве, а ведь оно является неиссякаемым источником вдохновения.



- Традиционное искусство - огромный кладезь тем, стоит лишь посмотреть на него под другим углом. Ведь традиционное искусство не создаётся по каким-то шаблонам. Мастера творят из всего, что есть рядом. Более того, 150 лет назад бурятские и русские мастера прекрасно общались друг с другом, перенимая различные элементы, которые им, как художникам, казались интересными. И они трансформировали элементы, характерные для другого народа, в своих работах, добавляя что-то новое. И то, что народы переняли друг у друга, сейчас прочно сидит в каждой из «школ». И мы надеемся, что наш проект станет отправной точкой для современных деятелей, поможет творить что-то новое и интересное. Современные художники могли бы увидеть необычные инструменты, процесс общения мастера с миром, природой, материалом, - делится куратор проекта Эржена Найданова.



«Генезис» задумывался как открытая площадка для общения мастеров из разных регионов и стран. Это позволило бы местным, подающим надежды мастерам познакомиться с техниками работы по дереву, которые используются за пределами республики. Конечно, в связи с мировой обстановкой формат фестиваля несколько изменился, зарубежные гости не посетят «Генезис». Однако этот факт не стал причиной отмены фестиваля.



- Сейчас мы переходим к сжатому формату. У нас выделился отдельный онлайн-блок, в котором мы будем говорить о традиционном и современном искусстве - истории традиционного искусства, технологиях, которые мастера использовали 100 - 150 лет назад. Мы ещё занимаемся наполнением лекций, ведём переговоры с приглашёнными лекторами, чтобы дать более актуальную информацию. Лекции надеемся сделать в записи, чтобы людям из разных регионов было удобно их смотреть, - отмечают кураторы.



Лекции сможет посмотреть любой желающий, а участники смогут обменяться опытом во время создания арт-объектов на площадках Этнографического музея. У них на это будет целая неделя.



Приём заявок на участие в симпозиуме деревянной скульптуры начинается с 27 июля и завершается 9 августа.



Сам симпозиум – создание арт-объектов – состоится в Этнографическом музее с 14 по 21 сентября.

