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Улан-удэнец стал призёром соревнований по автокроссу в Чите

Улан-удэнец стал призёром соревнований по автокроссу в Чите
Общество,  Фото:федерация автоспорта Забайкальского края
Среди победителей – представители Читы, Братска, Иркутска и Шилки

26 июля в Чите завершились соревнования по автомобильному кроссу в ранге чемпионата Забайкальского края и отборочного этапа кубка России. В командном зачёте был разыгран главный трофей – кубок ректора ЗабГУ. В заездах приняли участие спортсмены из Улан-Удэ, Братска, Иркутска, Шилки и города Читы.

В первом этапе соревнований открытого чемпионата края по автоспорту победу одержала команда «Автомобилист». Серебряными призёрами стала команда «ЗабГУ1», бронзовыми – команда города Шилка.

Отборочный этап кубка России по автомобильному спорту прошёл в четырёх дисциплинах. В дисциплине «Д2 – классика» все ступени пьедестала почёта заняли читинцы. Первым стал Федор Богодухов, вторым – Никита Власов, третьим – Ярослав Ружицкий.

В дисциплине «Супер – 1600» первое место занял Евгений Железняк из Читы, второе – Евгений Пономарёв из Братска, третье – Василий Петрушин из Иркутска.

В дисциплине «Дивизион Суперавто» первым стал Максим Ликоренко из Читы, второе место у читинца Владимира Арапова, третье занял Дмитрий Бадмаев из Улан-Удэ.

В заключительном этапе соревнований победу праздновали спортсмены из Читы. В дисциплине «Дивизион Т1-2500» золотым медалистом стал Игорь Сенотрусов, серебряная медаль у Александра Софронова, «бронза» досталась Дмитрию Скулкину. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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