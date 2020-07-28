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Ещё 994 жителя Бурятии начали переселять из аварийного жилья

Ещё 994 жителя Бурятии начали переселять из аварийного жилья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С июня уже расселено 10 человек

994 жителя Бурятии расселят из 10564,58 кв. м аварийного жилья. Второй этап реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» начался в июне, за это время уже расселены 10 человек из 376,8 кв. м аварийного жилья.

Напомним, что ранее федеральный фонд реформирования ЖКХ одобрил заявку минстроя Бурятии на предоставление финансовой поддержки. Общий объём финансирования составит более 479 миллионов рублей. Второй этап проекта продлится до конца 2021 года. В нём участвуют жители Улан-Удэ, Кабанского и Джидинского районов.

На первом этапе, в 2019-2020 гг., в проекте приняли участие 4 муниципальных образования: Джидинский, Закаменский, Прибайкальский районы и Улан-Удэ. Бурятия вошла в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья велось с опережением графика. К примеру, в 2019 году по плану необходимо было расселить 60 человек, по факту же переселили 227 человек.

В целом, федеральная программа рассчитана до 2024 года. За это время в Бурятии необходимо будет расселить более 7 тысяч человек из 98,8 тысяч квадратных метров. В программе переселения участвуют 10 муниципальных образований: города Северобайкальск и Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы. Расселение происходит в шесть этапов, каждый этап – это двухлетний период: первый год начало реализации мероприятий по переселению, второй год – завершение. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.
Бурятия аварийное жилье Улан-Удэ Кабанский район Джидинский район
 
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