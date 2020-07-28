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В Улан-Удэ откроется благотворительный магазин

В Улан-Удэ откроется благотворительный магазин
Общество, 
Улан-удэнцы уже сейчас могут сдать ненужные вещи в благотворительный фонд

Улан-удэнцы могут сдать ненужные одежду, текстиль, обувь, посуду, книги и игрушки в благотворительный фонд «Ниточка». Он расположен по адресу ул. Ключевская, 21, сообщает администрация города.

Организатор проекта Евгения Алексеева и сотрудники фонда вещи в хорошем состоянии бесплатно раздают тем, кто в них нуждается или оставляют для сдачи в благотворительный магазин, который откроется в августе по ул. Ленина, 7. Ветошь копится для переработки.

– Мы планируем запустить свою переработку для производства ватина, синтепона и т. д. Здесь важны объёмы и состав текстиля. В нашем городе есть потребность в таких проектах. Люди с радостью отзываются, приносят хорошие и чистые вещи. Для открытия магазина мы были готовы не сразу. Нужно было выбрать то, что не стыдно продать. Вся выручка пойдёт на оплату остальных проектов фонда, а также на зарплату сотрудников. В этом и есть разница таких магазинов, – сообщила Евгения Алексеева.

За три месяца работы сотрудники фонда совместно с волонтёрами выдали более 670 кг одежды нуждающимся. В частности, они регулярно помогают трём детским интернатам в Селенгинском, Тарбагатайском и Бичурском районах, фонду «Радость материнства».

– Мы собрали вещи двум семьям, у которых сгорели дома. Они живут на станции Дивизионная и в микрорайоне Левый берег. Помогли одному пенсионеру. Его пенсии хватает только на аренду жилья и еду. Подобрали ему летнюю и осеннюю одежду, обувь. Он нам в знак благодарности предложил книги. Нам было очень приятно. Помогли мужчине, у которого на попечении три племянницы. Собрали для девочек одежду на лето и осень, обувь, игрушки, постельное бельё. Также плотные куртки мы сортируем для интерната животных, они нуждаются в подстилках, – рассказала Евгения Алексеева.

Сигналы о помощи от горожан фонд получает в своём инстаграм-аккаунте @charityshop_nitochka или по телефону: 89836304010. В организации считают, что открытие магазина позволит принимать больше вещей, чтобы поддерживать нуждающиеся семьи.

– Нам помогают волонтёры, но не каждый день. Поэтому пока многое копится. Планируем наладить работу склада бесперебойно. Мы хотим, чтобы люди они знали о работе нашего проекта и сами обращались к нам, если нужна помощь, – отметила Евгения Алексеева.

Организация не принимает носки, нижнее белье, купальники и колготки.
благотворительность
 
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