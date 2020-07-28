Стобалльниками стали бывшие учащиеся Гурульбы и Улан-Удэ
В Бурятии два выпускника текущего года на едином государственном экзамене по истории набрали 100 баллов. Стобалльники окончили Гурульбинскую среднюю школу и Бурятский национальный лицей-интернат №1.
По республике в ЕГЭ по истории участвовало 1015 человек. 58 человек набрали от 90 до 95 баллов, 24 человека – от 85 до 90 баллов, 122 человека – от 70 до 85 баллов.
Напомним, что единый государственный экзамен по физике на 100 баллов в Бурятии сдали 2 человека. Их набрали выпускники гимназии №14 и Бурятской гимназии №29 из Улан-Удэ. Всего в ЕГЭ по физике участвовали 931 человека. 56 человек набрали от 70 до 85 баллов, 15 человек – от 85 до 90 баллов, столько же – от 90 до 99 баллов.
В Бурятии 2 выпускника сдали ЕГЭ по истории на 100 балов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она располагается на барханах Сарайского пляжа
Превышение нормативов установлено в Верхней Иволге, Гурульбе, Ключах, Суже, Хурумше и около Сотниково
Среди победителей – представители Читы, Братска, Иркутска и Шилки
Разговор вёлся о строительстве социальных объектов, передачи инженерных сетей и автодорог, а также о ликвидации проезда транспорта через жилые дворы
Стобалльниками стали бывшие учащиеся Гурульбы и Улан-Удэ
К 10 действующим в ДФО также добавились речной пункт пропуска в Хабаровске и смешанный в Благовещенске
Ленточку тогда резал президент Леонид Потапов
В ходе всероссийской переписи будут использоваться три формы бланков для опроса населения
Дети также получили игрушки
Они перехватили сигнал и посадили беспилотник
В мэрии заявили о перевыполнении плана по проекту «Чистая вода»
Ремонт продлится до середины августа
Ребята представят свои работы на лесной конкурс «Подрост»
Шоумен рассказал о своих родственниках в Бурятии
Военнослужащие проведут две недели на полевом выходе