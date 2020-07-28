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В Бурятии восстанавливается численность дубровника

В Бурятии восстанавливается численность дубровника
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
В 2020 году было обнаружено 4 из 11 окольцованных птиц

В июне сотрудники Байкальского заповедника провели заключительные работы по выявлению путей миграции и районов зимовки дубровника. Эта птица обитает в дельте реки Селенга, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

Во второй половине XX века таких птиц было много, но за последние 20 лет дубровник катастрофически упал в численности, исчезнув из многих западных районов обитания. В последние несколько лет численность дубровника во многих традиционных районах гнездования начала восстанавливаться.

В 2019 году группа орнитологов из Байкальского заповедника и Вестфальского университета имени Вильгельма (Германия) окольцевали 11 самцов дубровника цветными кольцами и повесили им на спину миниатюрные датчики, фиксирующие освещение и время суток. По освещению в районе нахождения птицы можно определить время восхода и заката, что указывает на местоположение птицы с точностью не менее 200 км. Такой точности вполне достаточно для определения районов миграции и зимовки. Каждому самцу была присвоена индивидуальная цветовая комбинация из четырёх колец – трёх цветных пластиковых и одного металлического. Такие кольца можно сфотографировать или увидеть в бинокль и определить комбинацию с расстояния, не перелавливая птицу.

В 2020 году было обнаружено 4 из 11 окольцованных птиц. Так как, в отличие от спутниковых передатчиков, геологгеры надо снять с птицы, чтобы получить с них данные, после обнаружения птиц был организован их отлов. Всех четырёх дубровников удалось поймать повторно, снять с них логгеры и пластиковые кольца и отпустить. В дальнейшем планируется расшифровка данных геологгеров.

- Ареал пролёта и зимовки дубровников очень обширный, с помощью полученных данных мы надеемся получить информацию о конкретных местах пролета и зимовки дубровников, которые гнездятся в дельте Селенги, - сообщил научный сотрудник Юрий Анисимов.

Финансовую поддержку по проекту оказал Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Часть средств на проведение полевых исследований в 2019 году была собрана на платформе planeta.ru.


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