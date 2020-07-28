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Воду в сёлах Иволгинского района Бурятии признали небезопасной

Воду в сёлах Иволгинского района Бурятии признали небезопасной
Общество,  Фото:pixabay.com
Превышение нормативов установлено в Верхней Иволге, Гурульбе, Ключах, Суже, Хурумше и около Сотниково

В Иволгинском районе Бурятии в пробах воды, отобранных с 1 июня по 9 июля этого года, обнаружено несоответствие качества питьевой воды требованиям безопасности, установленными СанПиН. Несоответствие установлено в воде из сёл Верхняя Иволга, Ключи, Гурульба, Хурумша и Сужа.

В пробах воды из общественного колодца села Верхняя Иволга превышены показатели цветности, мутности и железа.

В пробах воды из нецентрализованной скважины села Ключи обнаружено превышение показателя мутности.

В пробах воды из нецентрализованной скважины по улице Полевая, 14 в селе Гурульба наблюдается превышение показателей цветности, мутности и содержания железа.

В пробе воды из частного колодца, расположенного в переулке Школьный села Хурумша, превышено содержание общих колифорных и термотолерантных колиформных бактерий.

В пробе воды из частного колодца, расположенного по адресу: улица Советская 36/2 села Сужа, также установлено превышение по содержанию общих колифорных и термотолерантных колиформных бактерий.

Администрация Иволгинского района просит жителей сёл ограничить использование воды из вышеперечисленных источников для нужд питьевого водоснабжения.

Кроме этого, в пробе воды из реки Селенга, отобранной 8 июля в районе села Сотниково в месте выпуска левобережных очистных сооружений Водоканала, обнаружено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колифорных и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, полифосфатов, аммиака, нитратов, нитритов, показателя БПК 5,ХПК, окраски и запаха.

В целях профилактики массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний следует воздержаться в этом месте от купания, отдыха и занятий спортом, а также не использовать воду из данного объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
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