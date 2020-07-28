Росгвардейцы Бурятии получили «Закон Божий» и иконы

Священнослужители вручили росгвардейцам книгу протоиерея Дмитрия Соколова «Закон Божий» и иконы с ликом князя Владимира.





Сегодня сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии приняли участие в молебне, посвящённом Дню Крещения Руси и Дню памяти святого князя Владимира. Князь Владимир по благословению Патриарха ранее стал небесным покровителем Росгвардии.Богослужение в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ совершил клирик Улан-Удэнского благочиния отец Николай.- Когда основалась Росгвардия, они выбрали себе небесного покровителя – святого князя Владимира. Росгвардейцы чтут свои традиции. Они защищают жизнь, находятся в постоянной готовности, если понадобится жизнь отдать, защитить порядок в обществе, в государстве. Вы продолжаете дело своего небесного покровителя, охраняете всех людей. А мы, в свою очередь, на божественной литургии молимся о вас, о наших защитниках, - обратился отец Николай.