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Улан-удэнец накопил долгов по алиментам на 304 тысячи

Улан-удэнец накопил долгов по алиментам на 304 тысячи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приставы обнаружили на счетах должника сумму, достаточную для погашения долга

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу несовершеннолетнего ребёнка задолженность по алиментам на сумму свыше 304 тысяч рублей. Деньги были списаны с банковского счёта нерадивого родителя.

Алименты на содержание ребёнка отец платил не регулярно несколько лет, в результате образовалась крупная сумма задолженности.

- Неоднократно выносились постановления о принудительном приводе, делались предупреждения об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Кроме этого, в целях взыскания задолженности судебные приставы ограничили алиментообязанного родителя в праве выезда за пределы страны и обратили взыскание на расчетные счета в банковских учреждениях, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В результате приставы обнаружили на счетах должника денежные средства, достаточные для погашения долга по исполнительному производству.

На сегодняшний день сумма в размере 304 999 рублей полностью перечислена на счет взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере свыше 5 тысяч рублей в доход государства. Мужчина обязался информировать судебного пристава-исполнителя о всех выплатах по алиментам, возможной смене места работы или переезде на новое место жительства.


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