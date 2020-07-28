Улан-удэнец накопил долгов по алиментам на 304 тысячи

Приставы обнаружили на счетах должника сумму, достаточную для погашения долга



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу несовершеннолетнего ребёнка задолженность по алиментам на сумму свыше 304 тысяч рублей. Деньги были списаны с банковского счёта нерадивого родителя.



Алименты на содержание ребёнка отец платил не регулярно несколько лет, в результате образовалась крупная сумма задолженности.



- Неоднократно выносились постановления о принудительном приводе, делались предупреждения об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Кроме этого, в целях взыскания задолженности судебные приставы ограничили алиментообязанного родителя в праве выезда за пределы страны и обратили взыскание на расчетные счета в банковских учреждениях, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В результате приставы обнаружили на счетах должника денежные средства, достаточные для погашения долга по исполнительному производству.



На сегодняшний день сумма в размере 304 999 рублей полностью перечислена на счет взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере свыше 5 тысяч рублей в доход государства. Мужчина обязался информировать судебного пристава-исполнителя о всех выплатах по алиментам, возможной смене места работы или переезде на новое место жительства.





