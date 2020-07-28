Бурятии улучшила показатели в рейтинге ГТО

Республика поднялась на одну строчку во всероссийском рейтинге



Опубликован рейтинг регионов России по итогам внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в минспорта Бурятии.



По данным на 1 июля, в этом рейтинге Бурятии занимает 26 место среди 85 регионов России. Несмотря на то, что деятельность центров тестирования в связи сложной эпидемиологической обстановкой была приостановлена, Бурятия улучшила свои показатели и поднялась в рейтинге ГТО на одну строчку с 27 места.



Рейтинг ГТО сформирован по семи критериям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. По каждому из критериев начисляются баллы в обратной последовательности (85 баллов – за первое место, 1 балл – за 85-е)



Возглавляют рейтинг регионы, набравшие наибольшее количество баллов. В тройке лидеров по качеству внедрения комплекса ГТО Воронежская область, Краснодарский край, Белгородская область.



Бурятия заняла четвёртое место среди регионов ДФО после Чукотского автономного округа, Хабаровского округа и Амурской области. По всем семи критериям Бурятия набрала 361 балл.



В республике за полгода приняли участие в выполнении испытаний комплекса 3643 человека, знаки из них получат более тысячи человек.

