Республика поднялась на одну строчку во всероссийском рейтинге
Опубликован рейтинг регионов России по итогам внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в минспорта Бурятии.
По данным на 1 июля, в этом рейтинге Бурятии занимает 26 место среди 85 регионов России. Несмотря на то, что деятельность центров тестирования в связи сложной эпидемиологической обстановкой была приостановлена, Бурятия улучшила свои показатели и поднялась в рейтинге ГТО на одну строчку с 27 места.
Рейтинг ГТО сформирован по семи критериям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. По каждому из критериев начисляются баллы в обратной последовательности (85 баллов – за первое место, 1 балл – за 85-е)
Возглавляют рейтинг регионы, набравшие наибольшее количество баллов. В тройке лидеров по качеству внедрения комплекса ГТО Воронежская область, Краснодарский край, Белгородская область.
Бурятия заняла четвёртое место среди регионов ДФО после Чукотского автономного округа, Хабаровского округа и Амурской области. По всем семи критериям Бурятия набрала 361 балл.
В республике за полгода приняли участие в выполнении испытаний комплекса 3643 человека, знаки из них получат более тысячи человек.
Бурятии улучшила показатели в рейтинге ГТО
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