 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июля

27 Июля

Популярное

Бурятии улучшила показатели в рейтинге ГТО

Бурятии улучшила показатели в рейтинге ГТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика поднялась на одну строчку во всероссийском рейтинге

Опубликован рейтинг регионов России по итогам внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в минспорта Бурятии.

По данным на 1 июля, в этом рейтинге Бурятии занимает 26 место среди 85 регионов России. Несмотря на то, что деятельность центров тестирования в связи сложной эпидемиологической обстановкой была приостановлена, Бурятия улучшила свои показатели и поднялась в рейтинге ГТО на одну строчку с 27 места.

Рейтинг ГТО сформирован по семи критериям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. По каждому из критериев начисляются баллы в обратной последовательности (85 баллов – за первое место, 1 балл – за 85-е)

Возглавляют рейтинг регионы, набравшие наибольшее количество баллов. В тройке лидеров по качеству внедрения комплекса ГТО Воронежская область, Краснодарский край, Белгородская область.

Бурятия заняла четвёртое место среди регионов ДФО после Чукотского автономного округа, Хабаровского округа и Амурской области. По всем семи критериям Бурятия набрала 361 балл.

В республике за полгода приняли участие в выполнении испытаний комплекса 3643 человека, знаки из них получат более тысячи человек.
ГТО рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец накопил долгов по алиментам на 304 тысячи
Улан-удэнец накопил долгов по алиментам на 304 тысячи
Общество, 28.07.2020
Приставы обнаружили на счетах должника сумму, достаточную для погашения долга
Бурятии улучшила показатели в рейтинге ГТО
Бурятии улучшила показатели в рейтинге ГТО
Общество, 28.07.2020
Республика поднялась на одну строчку во всероссийском рейтинге
Федеральные СМИ опять перепутали Бурятию с другим регионом
Федеральные СМИ опять перепутали Бурятию с другим регионом
Общество, 28.07.2020
На этот раз не туда «отправили» похищенного младенца
Жителей Бурятии просят быть аккуратными с ягодниками и грибницами
Жителей Бурятии просят быть аккуратными с ягодниками и грибницами
Общество, 28.07.2020
Лесники напомнили, как собирать дикоросы без вреда для природы
В Бурятии стоящую на учёте девочку научили ездить на лошади
В Бурятии стоящую на учёте девочку научили ездить на лошади
Общество, 28.07.2020
Профессиональный тренер провела с девочкой первую тренировку
В Бурятии на федеральных трассах мобилизовали спецтехнику из-за дождей
В Бурятии на федеральных трассах мобилизовали спецтехнику из-за дождей
Общество, 28.07.2020
Дорожники обеспечивают бесперебойный проезд по федеральным трассам
Повсеместные дацаны и хаотичная застройка: Российский писатель побывал в Бурятии
Повсеместные дацаны и хаотичная застройка: Российский писатель побывал в Бурятии
Общество, 28.07.2020
Андрей Орловский посетил Бурятию и Ольхон во время многодневного поэтического путешествия по стране
Бурятия перешагнула черту в 4000 случаев коронавируса
Бурятия перешагнула черту в 4000 случаев коронавируса
Общество, 28.07.2020
Темпы заражения коронавирусом в республике не снижаются
В Улан-Удэ 85-летняя бабушка победила коронавирус
В Улан-Удэ 85-летняя бабушка победила коронавирус
Общество, 28.07.2020
Валентина Николаевна пережила блокаду Ленинграда, а недавно вылечилась от коронавируса
В Улан-Удэ вынесен приговор пассажиру, «заминировавшему» самолёт до Москвы
В Улан-Удэ вынесен приговор пассажиру, «заминировавшему» самолёт до Москвы
Общество, 28.07.2020
После звонка москвича самолёт сделал экстренную посадку в Красноярске
Водители Бурятии оплатили более 3000 штрафов в почтовых отделениях
Водители Бурятии оплатили более 3000 штрафов в почтовых отделениях
Общество, 28.07.2020
Более 3 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты Почты России в Бурятии с начала 2020 года
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 28.07.2020
В республике ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром
В Бурятии стартовал конкурс ко дню строителей
В Бурятии стартовал конкурс ко дню строителей
Общество, 27.07.2020
Работников строительной сферы просят прислать свою фотографию на рабочем месте и короткую историю
В Улан-Удэ и Иркутске состоится благотворительный онлайн-забег
В Улан-Удэ и Иркутске состоится благотворительный онлайн-забег
Общество, 27.07.2020
Средства пойдут в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^