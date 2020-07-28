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В городах Бурятии ведутся проекты по благоустройству на 169 млн рублей

В городах Бурятии ведутся проекты по благоустройству на 169 млн рублей
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В Кяхте работы по благоустройству центральной части города будут завершены в этом году

Города Кяхта, Закаменск и Гусиноозёрск, победившие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, реализуют проекты благоустройства популярных мест отдыха.

В 2019 году город Кяхта в номинации «историческое поселение» победил с проектом «Благоустройство центральной части города» на сумму 54 млн рублей. Был заключён контракт, благоустройство началось 30 апреля 2020 года. В этом году работы будут завершены, сейчас они идут в соответствии с утверждённым графиком. На сегодня городом освоены 14 млн 850 тысяч рублей, профинансированные минстроем Бурятии.

В 2020 году во всероссийском конкурсе в номинации «малые города» победителями стали город Гусиноозёрск с проектом под названием «Благоустройство бульвара и сквера «Земхен» и город Закаменск с проектом «Благоустройство ул. Титова г. Закаменск» на общую сумму 115 млн рублей. Состоялись торги по проектным работам. В городе Гусиноозёрск работы начались 17 июня 2020 года по прокладке труб водоснабжения из внебюджетных источников.

Также в Бурятии идет благоустройство 120 дворов и 111 общественных территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». На это выделено 283 млн 578 тысяч рублей. Все контракты заключены. По 17 общественным территориям и 39 дворам работы завершены, сообщает пресс-служба минстроя РБ.

Бурятия благоустройство Закаменск Гусиноозерск Кяхта
 
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