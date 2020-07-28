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Федеральные СМИ опять перепутали Бурятию с другим регионом

Федеральные СМИ опять перепутали Бурятию с другим регионом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На этот раз не туда «отправили» похищенного младенца

Федеральные СМИ вновь перепутали Бурятию с другим регионом. На этот раз телеканал РЕН ТВ «отправил» похищенного в Ростовской области младенца в Бурятии.

25 июля из родильного отделения больницы в городе Сальск Ростовской области похитили новорождённого мальчика. В этот же день следователи задержали женщину по подозрению в похищении, а ребёнка вернули матери, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

На допросе 40-летняя подозреваемая рассказала, что похитила младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По её словам, они с мужем хотели ребёнка, однако родить у неё не получилось. Проникнув в родильное отделение через окно, она взяла новорождённого мальчика в палате, после чего положила его в целлофановый пакет и увезла.

После этого начинается разлад официальной и информации, размещённой в федеральном СМИ. РЕН ТВ сообщило , что женщина увезла младенца в Бурятию. На самом же деле, и это подтверждено следствием, похитительница направлялась в Калмыкию.

По факту похищения возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.


Как сообщал «Байкал-Daily», один из недавних похожих казусов с ошибочным упоминанием Бурятии был связан с телеканалом ОТР. В эфир вышла новость под названием «Жители Бурятии сняли на видео НЛО». Однако на видео слышна явна не бурятская речью. Бурятию перепутали со столицей Тывы Кызылом или же вовсе районом Казахстана.

Федеральные СМИ часто путают Бурятию с другими регионами, чаще всего – из-за созвучия – с Башкирией. Так, в 2017 году подобная ошибка была допущена в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Телеканал «Пятница» несколько лет назад показал сюжет, где было заявлено, что победительница конкурса «Мисс монгольских наций» Арюна Бубеева не из Бурятии, а из Башкирии.

Путают журналисты из Москвы и Улан-Удэ с Улан-Батором. Тот же телеканал «Пятница» в 2016 году выпустил анонс шоу «Барышня-крестьянка», где закадровый голос объявил, что участие в шоу примет девушка из Бурятии. Как выяснилось позже, телеканал допустил ошибку, перепутав Улан-Удэ со столицей Монголии. А свою оплошность сотрудники «Пятницы», скорее всего, заметили после гневных комментариев в Интернете. В итоге «Пятнице» пришлось удалять старый анонс и срочно озвучивать новый.

Кстати, жители других регионов и сами не раз показывали своё невежество в роликах различных блогеров. Так, блогер Камикадзе опрашивал москвичей по поводу «соседнего государства Бурятии», и многие прохожие не видели никакого подвоха. В Санкт-Петербурге также не все опрошенные показали свои знания, отвечая на вопрос, нужно ли включать Бурятию в состав России. В прошлом году артист театра «Байкал» подловил жителей Краснодара с вопросом о том, какая валюта в ходу в Бурятии.



СМИ похищение человека
 
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