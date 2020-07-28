Федеральные СМИ опять перепутали Бурятию с другим регионом

Федеральные СМИ вновь перепутали Бурятию с другим регионом. На этот раз телеканал РЕН ТВ «отправил» похищенного в Ростовской области младенца в Бурятии.
25 июля из родильного отделения больницы в городе Сальск Ростовской области похитили новорождённого мальчика. В этот же день следователи задержали женщину по подозрению в похищении, а ребёнка вернули матери, сообщает СУ СКР по Ростовской области.
На допросе 40-летняя подозреваемая рассказала, что похитила младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По её словам, они с мужем хотели ребёнка, однако родить у неё не получилось. Проникнув в родильное отделение через окно, она взяла новорождённого мальчика в палате, после чего положила его в целлофановый пакет и увезла.
После этого начинается разлад официальной и информации, размещённой в федеральном СМИ. РЕН ТВ сообщило , что женщина увезла младенца в Бурятию. На самом же деле, и это подтверждено следствием, похитительница направлялась в Калмыкию.
По факту похищения возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.
Федеральные СМИ часто путают Бурятию с другими регионами, чаще всего – из-за созвучия – с Башкирией. Так, в 2017 году подобная ошибка была допущена в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Телеканал «Пятница» несколько лет назад показал сюжет, где было заявлено, что победительница конкурса «Мисс монгольских наций» Арюна Бубеева не из Бурятии, а из Башкирии.
Путают журналисты из Москвы и Улан-Удэ с Улан-Батором. Тот же телеканал «Пятница» в 2016 году выпустил анонс шоу «Барышня-крестьянка», где закадровый голос объявил, что участие в шоу примет девушка из Бурятии. Как выяснилось позже, телеканал допустил ошибку, перепутав Улан-Удэ со столицей Монголии. А свою оплошность сотрудники «Пятницы», скорее всего, заметили после гневных комментариев в Интернете. В итоге «Пятнице» пришлось удалять старый анонс и срочно озвучивать новый.
Кстати, жители других регионов и сами не раз показывали своё невежество в роликах различных блогеров. Так, блогер Камикадзе опрашивал москвичей по поводу «соседнего государства Бурятии», и многие прохожие не видели никакого подвоха. В Санкт-Петербурге также не все опрошенные показали свои знания, отвечая на вопрос, нужно ли включать Бурятию в состав России. В прошлом году артист театра «Байкал» подловил жителей Краснодара с вопросом о том, какая валюта в ходу в Бурятии.