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Жителей Бурятии просят быть аккуратными с ягодниками и грибницами

Жителей Бурятии просят быть аккуратными с ягодниками и грибницами
Общество,  Фото:pixabay.com
Лесники напомнили, как собирать дикоросы без вреда для природы

В Бурятии действует особый противопожарный режим, так что сбор грибов и ягод разрешён не везде. Со списком мест сбора дикоросов можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. В Улан-Удэ это, например, частично Верхняя Берёзовка, Аршан и 6 км. Спиртзаводской трассы.

Лесники напомнили, как собирать дикоросы без вреда для природы

Заготовка ягод возможна только вручную, без применения механических приспособлений, наносящих повреждения ягодникам и снижающих урожай в последующие годы.

Грибы нужно срезать на почве у основания гриба или осторожно выкручивать. Необходимо не нарушить лесную подстилку.

- Заготовка дикорастущих плодов и кедровых шишек производится на выделенных в установленном порядке лесных участках в период их полного созревания, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.


грибы ягодные культуры
 
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