Повсеместные дацаны и хаотичная застройка: Российский писатель побывал в Бурятии

Андрей Орловский посетил Бурятию и Ольхон во время многодневного поэтического путешествия по стране



Современный российский поэт и писатель Андрей Орловский побывал в Улан-Удэ и на Байкале. О своих впечатлениях он рассказал в «Заметках на капоте» - его собственном сетевом проекте, в котором публикуются наблюдения о путешествии в режиме реального времени.



Андрей Орловский отправился 15 июля в многодневное поэтическое путешествие в эпоху постковида. Автомобильный маршрут включает в себя 19 столиц российских регионов и более 9 000 километров.



- Почему бы не пригласить читателей разделить дорогу со мной? Я взял с собой одежду, камеру, несколько книг – что мешает взять еще и свой паблик? Ни-че-го: я буду писать о путешествии в рамках спецпроекта «Заметки на капоте», и приглашаю вас разделить этот путь со мной, – рассказал Андрей Орловский.



В Улан-Удэ и на Байкале путешественник побывал 24-26 июля, сейчас он уже находится в Красноярске.



- Мы отправились в главную святыню российских буддистов – монастырь и религиозный комплекс Иволгинский дацан. Мы узнали, что в одной из построек находится тело ламы Итигэлова, что энергия накапливается только при движении по часовой стрелке, что слово «дацан» расшифровывается как «исполненный святыми», что в оформлении храмов используется пять основных, что, оказывается, смерть – это плохо (дядя, а вы точно буддист?) – и еще много того, что гуглится за несколько минут, но ни слова о сути, - пишет Андрей Орловский.



Затем путешественник поднялся на вершину Тобхор, где, по легендам стоял Чингисхан со своим войском. Также он побывал в Этнографическом музее народов Забайкалья.



- Повсеместные дацаны, молитвенные барабаны на улицах, деревья, увешанные молитвами: буддизм встроен в повседневную жизнь Бурятии, он основательно потеснил православие в регионе – и обиженная религия норовит отыграться при каждом удобном случае. Один крест поставлен так неуместно, что перегораживает надпись «Улан-Удэ» при въезде в город, другой торчит чуть ли не из-под моста. Но самый странный мы увидели на повороте в музей народов Забайкалья – такой огромный, что его невозможно проигнорировать, со слоганом «спаси и сохрани», - рассуждает писатель.



Кроме того, Андрей Орловский отметил, что Улан-Удэ застроен хаотично, а сердце города «бьётся неровно». Из Улан-Удэ путешественник отправился на Байкал.



- Если на планете и существует место абсолютно прекрасное, то это Байкал. Я лет пятнадцать ждал дня, когда увижу его; чтобы добраться сюда, мы с Пашей проделали какую-то немыслимую в своих сложности и продолжительности дорогу – почти 800 километров, четырнадцать часов. Но байкальскому острову Ольхон ожидание идет, он не обманывает и не разочаровывает ждущего, - пишет он.



Писатель рассказал, что самым утомительным этапом пути стала переправа на пароме, где он простоял в очереди около трёх часов.



- Мы простояли на переправе почти три часа – стадо коров за это время успело переползти с пастбища на левой стороне дороги к траве на правой. Я подумал, что следить за миграцией коров – это какая-то невероятная роскошь для человека, и что я скучаю по тем дням, когда еще мог себе это позволить, - признаётся он.



Андрей Орловский отметил, что десять дней путешествия стали самыми яркими и насыщенными.



- Потом мы остановились на берегу за одним из мысов, и я впервые посмотрел ему в лицо – посмотрел и понял, что больше не забуду. я запомню его целиком и навсегда: шелест и туман, песок и сосны на берегу. Запомню эту густую голубизну и голодный взгляд кровожадной скалы Шаманки, брошенный мне в спину. Запомню, как гудит пресный воздух на юге Ольхона, как изгибается береговая линия в середине, и как стрижи на севере закручиваются в пернатое торнадо над бухтой – штопором, прямо в сердце, - заключил он.



Справка:



Андрей Орловский - поэт, писатель и журналист, создатель и главный редактор проекта «Живые поэты». Организовал более 600 литературных чтений и фестивалей, дал восемь сольных концертных туров по СНГ. Последний из них, тур в защиту книги «#спички. дорога домой» (2016), включал в себя 42 города трех стран.



Выступал на одной сцене с Верой Полозковой, Лехой Никоновым, Дмитрием Воденниковым, Яшкой Казановой, Андреем Родионовым, Всеволодом Емелиным, специальным гостем на презентации альбома «обрыв» был Дмитрий Быков.



На счету автора – три книги стихов и прозы, два курса лекций и несколько десятков публикаций в СМИ.



В 2015 году основал проект «Живые поэты» или «ЖЫ», который стал крупнейшей поэтической платформой в СНГ – участниками проекта стало 250 авторов из 80 городов 15 стран, а всего на почту редакции пришло более 20 000 заявок.







