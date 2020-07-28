Удалённого обучения не планируется
Дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, учебный год начнётся 1 сентября в обычном формате, сообщает ТАСС.
- Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, - сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Он уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена. «Все требования Роспотребнадзора будут учтены», - подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году последнюю четверть школы Бурятии учились в дистанционном режиме. На онлайн-обучение школьники ушли в апреле. Летние каникулы начались досрочно. Отменены в этом году выпускные вечера. Церемонии вручения аттестатов выпускникам 9-х классов прошли очень скромно. С церемонией для 11-классников в одной из школ и вовсе произошла неразбериха, которую родители назвали «издевательством».
Новый учебный год в Бурятии начнётся в обычном формате
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