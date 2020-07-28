После звонка москвича самолёт сделал экстренную посадку в Красноярске
В Улан-Удэ вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы, обвиняемого по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры».
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года, опоздав на авиарейс, он позвонил в дежурную службу «112» и сообщил о заложенном устройстве на борту воздушного судна авиакомпании «НордАвиа», вылетевшего из аэропорта Улан-Удэ в Москву. В самолёте находился 141 пассажир.
Воздушное судно совершило экстренную посадку в Красноярске для проведения обследования, по результатам которого опасных и запрещённых предметов не обнаружено.
- В результате действий обвиняемого авиакомпании причинён значительный материальный ущерб, отвлечены силы и средства правоохранительных органов, несколько пассажиров опоздали на рейсы при пересадке в г. Москве, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Виновник был установлен и на период следствия помещён под стражу.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года.
Также судом удовлетворены исковые требования о взыскании вреда, причиненного Российской Федерации, авиакомпании и опоздавшим пассажирам в размере более 870 тысяч рублей.
В Улан-Удэ вынесен приговор пассажиру, «заминировавшему» самолёт до Москвы
Общество, Фото:
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