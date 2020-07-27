Высший балл набрали представители двух гимназий
Стали известны результаты ЕГЭ по физике. В Улан-Удэ два выпускника набрали по 100 баллов. Отличились выпускники гимназии №14 и Бурятской гимназии №29.
Всего в Улан-Удэ на данный момент 25 выпускников муниципальных школ города получили высший балл на ЕГЭ в этом году: 15 – по русскому языку, семь – по литературе, один – по информатике и два по физике.
Экзамены по физике и истории проводились 13 июля. ЕГЭ по физике сдал 481 участник, по истории – 559 человек, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЕГЭ по математике на 100 баллов в этом году не удалось сдать ни одному улан-удэнцу. Лишь один человек набрал 99 баллов, а восемь – свыше 90.
Ранее стобалльница по литературе из гимназии №33 рассказала, как готовилась к экзамену.
К слову, сегодня стало известно, что двух человек в столице Бурятии удалили с ЕГЭ. У одного нашли шпаргалку, у второго прямо на экзамене зазвонил телефон.
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Общество, Фото:
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