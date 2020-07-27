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В улан-удэнском СИЗО подростки сыграли в «Морской бой»

В улан-удэнском СИЗО подростки сыграли в «Морской бой»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Подросткам также рассказали о ВМФ

Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в следственном изоляторе №1 в Улан-Удэ сыграли в настольную игру «Морской бой».

В стенах учреждения развернулась настоящая баталия, рассказывают организаторы.

Также несовершеннолетним рассказали об истории становления и развития военно-морского флота России. Им показали по сети кабельного телевидения парад в честь тех, кто защищает и отстаивает интересы страны в море, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

Памятный день военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен указом президента России в 2006 году.
СИЗО
 
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