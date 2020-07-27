В улан-удэнском СИЗО подростки сыграли в «Морской бой»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Подросткам также рассказали о ВМФ



Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в следственном изоляторе №1 в Улан-Удэ сыграли в настольную игру «Морской бой».



В стенах учреждения развернулась настоящая баталия, рассказывают организаторы.



Также несовершеннолетним рассказали об истории становления и развития военно-морского флота России. Им показали по сети кабельного телевидения парад в честь тех, кто защищает и отстаивает интересы страны в море, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.



Памятный день военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен указом президента России в 2006 году.

