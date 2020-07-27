Также позволено возобновить в обычном режиме работу кафе и ресторанов, находящихся на территории турбаз
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 1 августа. Масочный режим на территории региона рекомендовано продолжать соблюдать всем категориям граждан. А людям старше 65 лет – продолжить самоизоляцию и после 1 августа. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 18 марта 2020 года № 59-уг. Исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев подписал документ ещё 24 июля.
Изменения в указ касаются работы гостиничного и ресторанного бизнеса. Уже сейчас позволено возобновить в обычном режиме работу кафе, ресторанов, которые находятся на территории турбаз региона. Все остальные учреждения общепита смогут работать с 1 августа при условии соблюдения мер безопасности и заполнения обеденных залов не более, чем на 50%.
Режим ограничения работы других предприятий продолжится до 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области продлён режим самоизоляции до 1 августа
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