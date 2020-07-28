В Бурятии возможен град

Температура днём +25+30, местами по юго-западу, северо-востоку и Прибайкалью +17+22 тепла.

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля по республике грозы, по северу дожди, ливни, возможен град. Ветер северо-западный до 15-18, по северу при грозах порывы до 17-22 м/с.

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