В Улан-Удэ и Иркутске состоится благотворительный онлайн-забег

Средства пойдут в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей



В Иркутской области и Бурятии пятый благотворительный забег «Достигая цели», проходящий в рамках празднования Дня железнодорожника, состоится в онлайн-формате. Принять участие в нём может любой желающий. Для этого необходимо до 2 августа зарегистрироваться на сайте забегонлайн.рф, выбрать дистанцию и оплатить взнос. Результаты принимаются до 31 августа. Все вырученные средства будут перечислены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска.



Забег можно осуществить в любой день до 31 августа, для этого необходимо скачать любой беговой трекер. Маршрут не фиксирован и проходится участником в любое удобное время.



Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, будут награждены дипломами и медалями. Всем финишировавшим, независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции, будет вручена медаль финишёра. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



Возрастное ограничение 0+