 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

В Улан-Удэ и Иркутске состоится благотворительный онлайн-забег

В Улан-Удэ и Иркутске состоится благотворительный онлайн-забег
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства пойдут в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В Иркутской области и Бурятии пятый благотворительный забег «Достигая цели», проходящий в рамках празднования Дня железнодорожника, состоится в онлайн-формате. Принять участие в нём может любой желающий. Для этого необходимо до 2 августа зарегистрироваться на сайте забегонлайн.рф, выбрать дистанцию и оплатить взнос. Результаты принимаются до 31 августа. Все вырученные средства будут перечислены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска.

Забег можно осуществить в любой день до 31 августа, для этого необходимо скачать любой беговой трекер. Маршрут не фиксирован и проходится участником в любое удобное время.

Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, будут награждены дипломами и медалями. Всем финишировавшим, независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции, будет вручена медаль финишёра. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область Бурятия благотворительная акция ВСЖД забег легкая атлетика спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

31 июля Бурятия отметит 105-летие футбола в республике
31 июля Бурятия отметит 105-летие футбола в республике
Общество, 27.07.2020
В этот день был проведён первый официальный матч в Верхнеудинске
Работники старше 40 лет получили ежегодный выходной на диспансеризацию
Работники старше 40 лет получили ежегодный выходной на диспансеризацию
Общество, 27.07.2020
Ранее такая возможность давалась только один раз в три года
Агинчанка стала самой юной участницей фестиваля бадминтона в Забайкалье
Агинчанка стала самой юной участницей фестиваля бадминтона в Забайкалье
Общество, 27.07.2020
«Арахлейский волан» провели с учётом требований эпидемиологической безопасности
Военной полиции из Бурятии повысят квалификацию в Хабаровском крае
Военной полиции из Бурятии повысят квалификацию в Хабаровском крае
Общество, 27.07.2020
Прошедшие обучение на курсах получат квалификацию инспектора
В Забайкалье рассматривают возможность страхования жилья на случай ЧС
В Забайкалье рассматривают возможность страхования жилья на случай ЧС
Общество, 27.07.2020
Размер компенсации будет определяться по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья и общей площади
В Бурятии продолжается строительство объектов водоснабжения
В Бурятии продолжается строительство объектов водоснабжения
Общество, 27.07.2020
Более 46% жителей республики уже обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
В Иркутской области продлён режим самоизоляции до 1 августа
В Иркутской области продлён режим самоизоляции до 1 августа
Общество, 27.07.2020
Также позволено возобновить в обычном режиме работу кафе и ресторанов, находящихся на территории турбаз
Забайкалье ждёт финальный этап снятия ограничений из-за коронавируса
Забайкалье ждёт финальный этап снятия ограничений из-за коронавируса
Общество, 27.07.2020
Будут открыты гостиницы, образовательные учреждения, аттракционы и общепит
Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной
Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной
Общество, 27.07.2020
Лыжница из Бурятии выиграла контрольную тренировку на лыжероллерах свободным ходом
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Общество, 27.07.2020
Высший балл набрали представители двух гимназий
Отдыхающим на берегах рек в Бурятии раздают памятки
Отдыхающим на берегах рек в Бурятии раздают памятки
Общество, 27.07.2020
Профилактические мероприятия прошли уже в нескольких районах республики
В Иркутской области устроили облаву на «обочечников»
В Иркутской области устроили облаву на «обочечников»
Общество, 27.07.2020
Водители по-разному оправдывались за нарушение дорожных правил  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^