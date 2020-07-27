Работники старше 40 лет получили ежегодный выходной на диспансеризацию

Ранее такая возможность давалась только один раз в три года



В России работники, в возрасте от 40 лет и старше, имеют право на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Закон с такими поправками в Трудовой кодекс был принят 21 июля этого года.



В день освобождения от работы, работник будет обязан предоставить работодателю медицинскую справку, подтверждающую прохождение диспансеризации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.



Ранее, для прохождения диспансеризации работникам полагалось такое право только один раз в три года. Данный закон будет способствовать своевременной диагностике заболеваний, сохранению здоровья и продолжительности активной трудовой жизни россиян.



Стоит отметить, что для ежегодной диспансеризации людей предпенсионного возраста и работающих пенсионеров предусмотрено два дополнительных выходных дня. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

