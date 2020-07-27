Военные части в Бурятии борются за звание «ударных»

В республике зафиксирован рост интенсивности боевой подготовки



Значительный рост интенсивности боевой подготовки в соединениях и воинских частях отмечен с начала летнего периода обучения в Бурятии. В июле вдвое по сравнению с предыдущим месяцем увеличено количество боевых стрельб и занятий по вождению боевых машин, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Состязание за право заслужить почётное наименование «ударного подразделения» этим летом развернулось среди всех соединений и воинских частей объединения.



Около 50 процентов полевых занятий летом проводится ночью. В боевых стрельбах взводов и ротных тактических учениях вместе с мотострелками и танкистами во взаимодействии принимают участие подразделения артиллерии, радиационно-химической и биологической защиты, разведки и др.



В ходе регулярных проверок боевой готовности подразделения и воинские части совершают марши от 250 до тысячи километров на незнакомые полигоны.



На прошлой неделе ночными боевыми стрельбами завершились масштабные тактические учения с группировкой войск округа в Забайкалье. В учениях, на которых активно использовался опыт военного конфликта в Сирии, приняли участие около шести тысяч военнослужащих.

