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В Бурятии стартовал конкурс ко дню строителей

В Бурятии стартовал конкурс ко дню строителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Работников строительной сферы просят прислать свою фотографию на рабочем месте и короткую историю

В Бурятии объявлен фотоконкурс «Строитель – это призвание», приуроченный к 65-летию со дня основания профессионального праздника – Дня строителя.

6 сентября 1955 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». Праздник обязан своим появлением первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву, который был восхищён строительством Жигулёвской ГЭС. 12 августа 1956 года работники строительной отрасли Советского Союза впервые отметили свой профессиональный праздник. После распада СССР День строителя по-прежнему ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. В 2020 году свой профессиональный праздник строители отметят 9 августа.

Для участия в конкурсе строителям необходимо до 3 августа на электронную почту minstroy@govrb.ru прислать свою фотографию за работой. Также к ней необходимо написать короткую историю о том, почему вы пришли в профессию, или небольшой рассказ из профессиональной жизни. Кроме этого, следует указать свою фамилию, имя и контактный телефон.

Работы будут опубликованы на сайте минстроя РБ и на официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях. Жюри выберет самые оригинальные фото и интересные истории. Победители будут награждены благодарственными письмами. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

Возрастное ограничение 16+
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