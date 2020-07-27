Агинчанка стала самой юной участницей фестиваля бадминтона в Забайкалье

«Арахлейский волан» провели с учётом требований эпидемиологической безопасности



25 и 26 июля в Забайкальском крае прошёл летний фестиваль бадминтона «Арахлейский волан». Впервые забайкальские бадминтонисты собрались на берегу озера на базе «Арахлей». В состязаниях приняли участие 37 спортсменов, среди которых были представители Читы, посёлков Агинское и Могойтуй.



- Этот фестиваль был долгожданным событием! Наконец-то мы можем не только играть в бадминтон, но и проверить свои силы на соревнованиях, - поделился впечатлением участник соревнований Владимир Порошин.



Игры проводились с учётом требований эпидемиологической безопасности в одиночном разряде в четырёх категориях с разделением по уровню игры. Однако, не было разделения на мужские и женские группы, что, по мнению организаторов, вносило свою изюминку в соревнования.



В категории «А» сильнейшим стал Артём Ключников, в финале победивший Антона Новицкого. Бронза у Баира Цыденова, победившего в напряженном трёхсетовом поединке Ольгу Коновалову.



В категории «В» победителем стал Павел Цирельников, выигравший все свои матчи. Второе место у Ольги Баклицкой, составившей достойную конкуренцию мужчинам. Третий – Владимир Порошин.



В категории «С» на пьедестал претендовало сразу несколько участников. Наверное, именно в этой категории была самая высокая конкуренция, настолько близки были участники по уровню мастерства. В итоге золотая медаль у Дианы Горкиной. Серебро у Евгении Линейцевой, игравшей несмотря на травму ноги. Бронза у бадминтонистки из Могойтуя Долгор Уржиновой.



В категории «D» состязались самые юные участники. Чемпионом стал Макар Шестаков, выигравший все встречи с большим преимуществом в две партии. Второе место у Ильи Заусаева. Третьей стала Дарья Лихолап, в упорной борьбе в трёх партиях победившей Ксению Дедюхину.



Также были подведены итоги по номинациям. Самой юной участницей стала девятилетняя Диана Лхундупова из посёлка Агинское. Самым опытным игроком – Андрей Иванов, которому в этом году исполнилось 59 лет. За волю к победе отмечена Александра Лхундупова. В номинации «Бадминтон нон-стоп» победила Анастасия Анчихрова. Самым эмоциональным игроком признана Ольга Коновалова. Самым принципиальным судьей стала Дарья Лихолап, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

