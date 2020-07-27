В середине июня был побит суточный максимум, зафиксированный 20 лет назад
Бурятский Гидрометцентр представил обзор погоды за июнь. Большую часть июня преобладала тёплая, неустойчивая, с кратковременными дождями и грозами погода.
Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов Бурятии была выше климатической нормы на 1-2, по северному Прибайкалью на 3 градуса, местами по северо-востоку и юго-западу около средних многолетних значений.
Темпера повышалась постепенно: в первой декаде +16,+21, самый холодный день наблюдался 2 июня, в большинстве районов максимумы не превысили +11,+17.
Во второй и в третьей декадах июня было в среднем +22,+28, в середине и в последней пятидневке вынос тёплых воздушных масс из южных широт обусловил жаркую погоду до +30,+34.
В Улан-Удэ 15 июня было зафиксировано +34,4, это новый суточный максимум. Прежний +33,1 был в 2000 году.
Ночи были тёплыми, в отдельные ночи по северо-востоку и юго-западу понижалась до -1,-4.
Самая холодная ночь наблюдалась 3 июня, в большинстве районов температура воздуха была +1,+5°С, местами по центру и югу наблюдались заморозки до 0,-1.
Осадков на большей части Бурятии выпало меньше среднего многолетнего количества, в большинстве северных районов, местами по центральным и юго-западным районам выпало около климатической нормы, в Муйском районе выпало полторы месячной нормы.
В Бурятии в июне был побит температурный рекорд
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