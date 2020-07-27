В Бурятии в июне был побит температурный рекорд

В середине июня был побит суточный максимум, зафиксированный 20 лет назад



Бурятский Гидрометцентр представил обзор погоды за июнь. Большую часть июня преобладала тёплая, неустойчивая, с кратковременными дождями и грозами погода.



Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов Бурятии была выше климатической нормы на 1-2, по северному Прибайкалью на 3 градуса, местами по северо-востоку и юго-западу около средних многолетних значений.



Темпера повышалась постепенно: в первой декаде +16,+21, самый холодный день наблюдался 2 июня, в большинстве районов максимумы не превысили +11,+17.



Во второй и в третьей декадах июня было в среднем +22,+28, в середине и в последней пятидневке вынос тёплых воздушных масс из южных широт обусловил жаркую погоду до +30,+34.



В Улан-Удэ 15 июня было зафиксировано +34,4, это новый суточный максимум. Прежний +33,1 был в 2000 году.



Ночи были тёплыми, в отдельные ночи по северо-востоку и юго-западу понижалась до -1,-4.



Самая холодная ночь наблюдалась 3 июня, в большинстве районов температура воздуха была +1,+5°С, местами по центру и югу наблюдались заморозки до 0,-1.



Осадков на большей части Бурятии выпало меньше среднего многолетнего количества, в большинстве северных районов, местами по центральным и юго-западным районам выпало около климатической нормы, в Муйском районе выпало полторы месячной нормы.

