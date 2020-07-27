Прошедшие обучение на курсах получат квалификацию инспектора
Сотрудники военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, начали обучение на спецкурсах с участием инструкторов из МВД. Занятия проходят в окружном учебном центре в Хабаровском крае.
В рамках учебного процесса с военнослужащими военной полиции проводятся занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящими на вооружении. Также, представители МВД проведут занятия по нормам права, в ходе которого ознакомят военнослужащих с изменениями в нормативно-правовой базе. Неотъемлемой частью программы обучения являются занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию нарушителей.
Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военной полиции из Бурятии повысят квалификацию в Хабаровском крае
Общество, Фото:
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