За мусор собственников частных домов могут оштрафовать
Замруководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ по территориальному развитию микрорайонов Пётр Касьянов напомнил собственникам частных домов о необходимости выполнения обязанностей по содержанию прилегающих к домам территориям.
- Согласно порядку, владельцы индивидуальных жилых домов должны содержать прилегающую территорию в надлежащем состоянии - это на расстоянии пяти метров от границ земельного участка либо ограждения. Здесь речь идёт не только об эстетическом виде, зачастую ненадлежащее состояние территории приводит к плачевным ситуациям. В весенний период неубранная сухая трава становится причиной пожаров. Был один случай, когда четыре частных дома были уничтожены огнём, так как дети сжигали сухую траву на прилегающей территории, - поделился Пётр Касьянов.
Он сообщил, что на прилегающей территории запрещено складирование угля, дров, строительных материалов и так далее. За эти нарушения также предусмотрена административная ответственность. Так, за неуборку территории предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За складирование оштрафовать могут на 2-5 тысячи рублей.
- Специалисты администрации района совместно с управлений административного контроля периодически проводят рейды, за один рейд выявляются в среднем от 20-50 нарушений, - добавил Пётр Касьянов.
Он уточнил, что сознательные граждане, желающие сообщить о нарушении, могут звонить на номера телефонов администраций районов.
Улан-удэнцы плохо убираются за оградами своих домов
Общество, Фото:
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