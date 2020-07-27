У выпускника телефон зазвонил прямо во время сдачи ЕГЭ
В Бурятии завершился основной период сдачи единого государственного экзамена. В Улан-Удэ ЕГЭ сдавали более трёх тысяч учеников.
309 выпускников отказались сдавать ЕГЭ, в течение всего экзаменационного периода от сдачи экзамена отказались еще 444 ученика. Такая возможность была предоставлена выпускникам этого года из-за пандемии коронавируса.
- В Улан-Удэ было 15 пунктов проведения экзаменов и два пункта для проведения ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все учителя и сотрудники пунктов проведения экзаменов прошли тесты на коронавирус, всем участникам ЕГЭ выдали средства индивидуальной защиты, во все учреждения были доставлены обеззараживатели воздуха и средства для уборки помещений, - сообщила сегодня зампредседателя комитета по образованию Любовь Цепкова.
На сегодняшний день в Улан-Удэ 23 стобалльника – 15 по русскому языку, 7 по литературе, один учащийся получил 100 баллов по информатике. Также один ученик написал ЕГЭ по профильной математике на 99 баллов, ещё семь перешли порог в 90 баллов. При этом, известны результаты только по пяти предметам, так что, возможно, стобалльников станет больше.
Кроме того, двух участников ЕГЭ отстранили – у одного была найдена шпаргалка, а у другого выпускника во время экзамена зазвонил телефон. Они смогут сдать экзамен по тем предметам только в следующем году.
Результаты по всем экзаменам станут известны 18 августа.
В Улан-Удэ двоих выпускников удалили за ЕГЭ за шпаргалку и телефон
Общество, Фото:
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