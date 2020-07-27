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В Забайкалье состоялся первый гастротур в Нерчинск

В Забайкалье состоялся первый гастротур в Нерчинск
Общество,  Фото:pixabay.com
Кроме этого, гостям рассказали об истории края

Первый гастротур в Нерчинск совершили забайкальцы вместе с проектом «Гастро Чита». Здесь они попробовали блюда, приготовленные из продукции местных производителей, посетили старинную церковь 18 века и станцевали вальс в Бутинском дворце.

- «Гастро Чита» – это гастрономические маршруты по Чите и Забайкальскому краю для всех путешественников и фанатов истории. Проект существует с октября 2019 года, идею привезла одна из организаторов Юлия Голобокова из США. Сначала наши мероприятия были в пределах Читы, но сейчас мы решили вывезти гастротуристов в Нерчинск. Это одно из тех мест Забайкалья, которое нужно обязательно посетить и узнать его историю. А получать новые знания в таком формате всегда приятнее, если совмещаешь процесс с дегустациями, знакомишься с кухней, – рассказала организатор проекта Александра Жданова.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, участники проекта вместе с гидом – научным сотрудником Нерчинского краеведческого музея Светланой Былковой – отправились в село Калинино, где посмотрели церковь Успения Пресвятой Богородицы – главную церковь Нерчинского Успенского монастыря, основанного по указу Петра I в 1706 году. Далее была экскурсия по Нерчинскому краеведческому музею. Гости услышали историю Михаила Бутина и его семьи, посмотрели основные залы музея и экспонаты времён Бутиных.

- С нами была пара спортсменов-бальников – София Лизунова и Захар Судаков. Специально для Софии в музее нашли бальное платье, и им с Захаром было позволено исполнить вальс в музыкальном зале Бутинского дворца. Это было совершенно спонтанно, – добавила Александра Жданова.

Также гастротуристы посетили сад при Бутинском дворце, где мэр города Михаил Слесаренко рассказал о работах в рамках проектов «В саду Даурского Версаля» и «Золотая нить». Затем гости города посмотрели центр города, Гостиный Двор, на реставрацию которого требуется 180 миллионов рублей, а также зашли в Воскресенский собор 1812-го года.

- Изучали историю мы вкусно! Для участников был организован бранч и ужин, а также все желающие могли приобрести продукты от местных производителей в одном из нерчинских магазинов, - отметили организаторы проекта.
туризм Забайкальский край Нерчинск
 
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