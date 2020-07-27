 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

В Забайкалье рассматривают возможность страхования жилья на случай ЧС

В Забайкалье рассматривают возможность страхования жилья на случай ЧС
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Размер компенсации будет определяться по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья и общей площади

В Забайкальском крае хотят разработать механизм страхования рисков утраты жилого помещения при чрезвычайных ситуациях. Программа необходима для обеспечения прав граждан на дополнительные выплаты. Министерство финансов региона провело по этому поводу совещание с отделением Банка России по Забайкалью. Стороны обсудили реализацию совместных мероприятий, в том числе возможность создания рабочей группы по вопросу.

- Собственники жилых помещений, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причинённого их жилью. Выплаты будут полагаться от страховщика, участвующего в программе, а также в виде помощи из бюджета Забайкальского края, - рассказала министр финансов региона Вера Антропова.

Размер возмещаемого ущерба будет определяться исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в субъекте Российской Федерации и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам.

Ранее минстрой РФ почти на 40% повысил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для Забайкалья – в третьем квартале 2020 года она составила 78184 рубля против 56009 рублей во втором квартале. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Забайкальский край страхование чрезвычайная ситуация ЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области продлён режим самоизоляции до 1 августа
В Иркутской области продлён режим самоизоляции до 1 августа
Общество, 27.07.2020
Также позволено возобновить в обычном режиме работу кафе и ресторанов, находящихся на территории турбаз
Забайкалье ждёт финальный этап снятия ограничений из-за коронавируса
Забайкалье ждёт финальный этап снятия ограничений из-за коронавируса
Общество, 27.07.2020
Будут открыты гостиницы, образовательные учреждения, аттракционы и общепит
Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной
Алиса Жамбалова стала лучшей на сборах лыжной сборной
Общество, 27.07.2020
Лыжница из Бурятии выиграла контрольную тренировку на лыжероллерах свободным ходом
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Общество, 27.07.2020
Высший балл набрали представители двух гимназий
Отдыхающим на берегах рек в Бурятии раздают памятки
Отдыхающим на берегах рек в Бурятии раздают памятки
Общество, 27.07.2020
Профилактические мероприятия прошли уже в нескольких районах республики
В Иркутской области устроили облаву на «обочечников»
В Иркутской области устроили облаву на «обочечников»
Общество, 27.07.2020
Водители по-разному оправдывались за нарушение дорожных правил  
«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии
«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии
Общество, 27.07.2020
Зверев поделился впечатлениями об отдыхе в Тункинском районе
В улан-удэнской колонии прошла викторина по Достоевскому
В улан-удэнской колонии прошла викторина по Достоевскому
Общество, 27.07.2020
Один из осуждённых правильно ответил на половину вопросов
В Байкальском заповеднике стартовал волонтёрский проект для инвалидов
В Байкальском заповеднике стартовал волонтёрский проект для инвалидов
Общество, 27.07.2020
Волонтёры со всей России будут работать в заповеднике
Со дна Иркутского водохранилища подняли 500 кг мусора
Со дна Иркутского водохранилища подняли 500 кг мусора
Общество, 27.07.2020
Отходы отсортируют и переработают
Военные части в Бурятии борются за звание «ударных»
Военные части в Бурятии борются за звание «ударных»
Общество, 27.07.2020
В республике зафиксирован рост интенсивности боевой подготовки
В Бурятии осуждённые подростки занялись граффити
В Бурятии осуждённые подростки занялись граффити
Общество, 27.07.2020
Несовершеннолетние приняли участие в фестивале «Бурятия в красках»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^