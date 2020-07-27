В Забайкалье рассматривают возможность страхования жилья на случай ЧС

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Размер компенсации будет определяться по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья и общей площади



В Забайкальском крае хотят разработать механизм страхования рисков утраты жилого помещения при чрезвычайных ситуациях. Программа необходима для обеспечения прав граждан на дополнительные выплаты. Министерство финансов региона провело по этому поводу совещание с отделением Банка России по Забайкалью. Стороны обсудили реализацию совместных мероприятий, в том числе возможность создания рабочей группы по вопросу.



- Собственники жилых помещений, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причинённого их жилью. Выплаты будут полагаться от страховщика, участвующего в программе, а также в виде помощи из бюджета Забайкальского края, - рассказала министр финансов региона Вера Антропова.



Размер возмещаемого ущерба будет определяться исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в субъекте Российской Федерации и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам.



Ранее минстрой РФ почти на 40% повысил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для Забайкалья – в третьем квартале 2020 года она составила 78184 рубля против 56009 рублей во втором квартале. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

