Размер компенсации будет определяться по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья и общей площади
В Забайкальском крае хотят разработать механизм страхования рисков утраты жилого помещения при чрезвычайных ситуациях. Программа необходима для обеспечения прав граждан на дополнительные выплаты. Министерство финансов региона провело по этому поводу совещание с отделением Банка России по Забайкалью. Стороны обсудили реализацию совместных мероприятий, в том числе возможность создания рабочей группы по вопросу.
- Собственники жилых помещений, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причинённого их жилью. Выплаты будут полагаться от страховщика, участвующего в программе, а также в виде помощи из бюджета Забайкальского края, - рассказала министр финансов региона Вера Антропова.
Размер возмещаемого ущерба будет определяться исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в субъекте Российской Федерации и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам.
Ранее минстрой РФ почти на 40% повысил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для Забайкалья – в третьем квартале 2020 года она составила 78184 рубля против 56009 рублей во втором квартале. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье рассматривают возможность страхования жилья на случай ЧС
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также позволено возобновить в обычном режиме работу кафе и ресторанов, находящихся на территории турбаз
Будут открыты гостиницы, образовательные учреждения, аттракционы и общепит
Лыжница из Бурятии выиграла контрольную тренировку на лыжероллерах свободным ходом
Высший балл набрали представители двух гимназий
Профилактические мероприятия прошли уже в нескольких районах республики
Подросткам также рассказали о ВМФ
Водители по-разному оправдывались за нарушение дорожных правил
Кошка застряла в вентиляции
Зверев поделился впечатлениями об отдыхе в Тункинском районе
Один из осуждённых правильно ответил на половину вопросов
Волонтёры со всей России будут работать в заповеднике
Отходы отсортируют и переработают
В республике зафиксирован рост интенсивности боевой подготовки
Несовершеннолетние приняли участие в фестивале «Бурятия в красках»
Нарушителей оштрафуют от 1 до 15 тысячи рублей