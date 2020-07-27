Житель Бурятии 20 лет прожил с иглой в лёгком

В ходе обследования у пациента в лёгком была обнаружена игла. Выяснилось, мужчина с этой иглой прожил целых 20 лет. Как игла попала в лёгкое, ещё предстоит выяснить.







В этот же день пациент был эвакуирован в республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.