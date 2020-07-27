Житель Бурятии 20 лет прожил с иглой в лёгком

За помощью мужчина обратился лишь, когда началось кровотечение
25 июля в Кабанскую центральную районную больницу в Бурятии поступил 44-летний мужчина с бронхолёгочным кровотечением. В этот же день к пациенту была направлена бригада санитарной авиации, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
В ходе обследования у пациента в лёгком была обнаружена игла. Выяснилось, мужчина с этой иглой прожил целых 20 лет. Как игла попала в лёгкое, ещё предстоит выяснить.
В этот же день пациент был эвакуирован в республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Медики призывают жителей Бурятии вовремя обращаться за медицинской помощью и проходить диспансеризацию.
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