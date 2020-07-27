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Житель Бурятии 20 лет прожил с иглой в лёгком

Житель Бурятии 20 лет прожил с иглой в лёгком
Общество,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
За помощью мужчина обратился лишь, когда началось кровотечение

25 июля в Кабанскую центральную районную больницу в Бурятии поступил 44-летний мужчина с бронхолёгочным кровотечением. В этот же день к пациенту была направлена бригада санитарной авиации, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

В ходе обследования у пациента в лёгком была обнаружена игла. Выяснилось, мужчина с этой иглой прожил целых 20 лет. Как игла попала в лёгкое, ещё предстоит выяснить.

В этот же день пациент был эвакуирован в республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Медики призывают жителей Бурятии вовремя обращаться за медицинской помощью и проходить диспансеризацию.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года врачи БСМП вынули из желудка 19-летней девушки большой комок волос весом в два килограмма. Волосы копились в её желудке с детства.

Весной 2019-го жителю Бурятии удалили болты из челюсти, с которыми он прожил целых 27 лет.



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